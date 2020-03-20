السراج: احتواء خطر كورونا يكون بتكاتف جهود الدولة والتزام المواطنين بالوقاية فائز السراج يجتمع مع رئيس وأعضاء اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، مع رئيس وأعضاء اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا، آخر المستجدات لمواجهة ومتابعة مخاطر وتداعيات وباء كورونا المستجد على ليبيا.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده السراج اليوم الخميس مع اللجنة المشكلة من المجلس الرئاسي برئاسة وزير الصحة، وعضوية كلا من وكلاء وزرات، ومدير عام المركز الوطني لمكافحة الامراض، ومدير الشركة الليبية القابضة للاتصالات وممثلين عن الجهات ذات العلاقة، بحضور وزير المالية ووكيل وزارة الصحة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض الاستراتيجية العامة لمجابهة جائحة كورونا التي وضعتها وزارة الصحة بالتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الامراض، والخطط التنفيذية المنبثقة عنها، بحسب ما نشر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

وقال السراج، إن الاحتواء السريع لهذا الخطر يكمن في تكامل وتكاتف جهود الدولة والتزام المواطنين الكامل بطرق الوقاية والإجراءات والتعليمات التي تُعلن عنها السلطات المختصة.

واطلع السراج، على آليات التنسيق في الإجراءات بين اللجنة ومختلف قطاعات الدولة، وتفاصيل التدابير والإجراءات الاحترازية العلاجية والوقائية المتخذة لمواجهة هذه الجائحة.

وناقش السراج، سبل توفير الاحتياجات العاجلة وتسريع إجراءاتها، والتنسيق من الناحية المالية مع الداعمين الرئيسيين وهما الشركة الليبية القابضة للاتصالات، وصندوق التضامن الاجتماعي.

من جهة أخرى، بحث الاجتماع الحلول الممكنة لملف المواطنين الليبيين العالقين عند الحدود البرية للدولة.

وأكد مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدء تنفيذ الإجراءات التي أعلنها رئيس المجلس الرئاسي في كلمته إلى الشعب الليبي بشكل جيد، معبرا عن رضاه على استجابة المواطنين لهذه الإجراءات.