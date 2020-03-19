نشطاء يوثقون بالصور خلو بنغازي من الحركة.. حظر التجول يدخل حيز التنفيذ لمنع وصول كورونا إلى ليبيا حظر التجول يبدأ من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباحا

أخبار ليبيا24

دخل قرار حظر التجول المفروض بالمناطق التابعة للحكومة الليبية، اليوم الخميس، إلى حيز التنفيذ، وذلك كإجراء احترازي لمواجهة ومنع انتشار وباء فيروس كورونا.

ووفقًا لقراري وزارة الداخلية والقيادة العامة للجيش الوطني؛ فإن حظر التجول يبدأ اعتبارًا من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباحًا من كل يوم وإلى حين إشعار آخر.

وأظهرت صور جرى تصويرها من قبل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من داخل منازلهم خلو مدينة بنغازي من المارة وحركة المركبات.

وفرضت الحكومة الليبية حظر التجول في المناطق التابعة لها كخطوة احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع وصوله إلى ليبيا، التي لم تسجل حتى اليوم أي إصابة مؤكدة بمرض “كوفيد19” الناتج عن العدوى بفيروس كورونا المستجد، والذي حصد آلاف الأرواح بعديد من دول العالم.

وشددت الحكومة الليبية والقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي جرى اتخاذها للوقاية من وصول فيروس كورونا إلى ليبيا.