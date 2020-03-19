ميناء طبرق يفرض حجرًا صحيًا بعرض على باخرة قادمة من بلغاريا للوقاية من كورونا

ميناء طبرق يفرض حجرًا صحيًا بعرض على باخرة قادمة من بلغاريا للوقاية من كورونا الباخرة خرجت من بلغاريا في التاسع من مارس الجاري

أخبار ليبيا 24–خاص

فرض ميناء طبرق البحري اليوم الخميس حجر صحيًا بعرض البحر على باخرة قادمة من بلغاريا محملة بشحنة شعير سائب، وذلك لحين التأكد من خلو طاقمها من فيروس كورونا المستجد.

وقال مدير عام ميناء طبرق البحري عمر جلغاف، في تصريح لأخبار ليبيا 24، إن مكتب الرقابة الصحية بمنفذ ميناء طبرق البحري يحجز باخرة قادمة من بلغاريا بمنطقة المخطاف احترازيا خوفًا من أن يكون طاقمها حاملًا لفيروس كورونا المستجد، خاصة وأنها أبحرت في اتجاه ليبيا من منطقة موبوءة.

وأكد جلغاف، أن هذ الحجر الصحي سيسري على أي باخرة قادمة من منطقة موبوءة بوباء كورونا المستجد.

وأضاف، أن مكتب الرقابة الصحية بالميناء منع دخول السفينة “ماي لاما” القادمة من بلغاريا وترفع عمل “بِليز” وتحمل على متنها 25 ألف طن شعير سائب ويتكون طاقمها من 22 شخصًا من جنسيات العربية والأوربية”، مشيرًا إلى أنها خرجت من بلغاريا في التاسع من مارس الجاري.

وقال خلغاف، “أن الباخرة حجزت بمنطقة المخطاف منذ وصولها للمياه الإقليمية الليبية ومنع أي شخص بالصعود إليها أو الاقتراب منها كونها قادمة من بلغاريا أحد الدول الأوربية الموبوءة بفيروس كورونا”.

وأضاف، “التخوف ليس من شحنة الشعير بل من الطاقم الموجود عليها وننتظر مرور أسبوعين على وصولها حسب تعليمات منظمة الصحة العالمية”.

وقال، “حسب الاتصالات فقد أكد قبطان السفينة أن الطاقم بصحة جيدة وليست لديهم أي أعراض برد أو إنفلونزا، ولكن تحسبًا لأي عارض لن يتم السماح لها بالدخول إلا بعد انتهاء المدة، وهي منتصف الأسبوع القادم وإن أول من يصعد لها مكتب الرقابة الصحية”.

وأضاف، “إذا لم تظهر أي أعراض سنسمح لها بالدخول واتخاذ الإجراءات العادية المتبعة مع مادة الشعير”.