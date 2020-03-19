مواطن يتبرع بـ “800” لتر يود معقم للبلدية وأخر يقدم مقر للحجر الصحي بطبرق عدد من الصيديليات بطبرق تقوم بتوزيع مطهرات اليدين مجاناً على المواطنين

أخبار ليبيا 24 – خاص

تبرع المواطن شكري الهنيد بعدد 40 صندوق من مادة اليود المعقمة للبلدية لاستخدامها في تطهير المستشفيات والمقرات الحكومية والمعسكرات .

الهنيد أكد – لأخبار ليبيا 24 – أن كل لتر يكفي لعدد 5 براميل من المياه، مضيفاً أنه سيقدم الرشاشات الخاصة بالرش لاستخدامها في رش المستشفيات والمقار العامة.

وفي ذات السياق، تبرع المواطن السنوسي بودية بمقر من طابقين وبمسطح 300 متر لاستخدامه كحجر صحي ووضع المبنى تحت تصرف بلدية طبرق .

وقامت عدد من الصيديليات بتوزيع مطهرات اليدين مجاناً على المواطنين بالمدينة، كما قامت العديد من الجهات الحكومية بتوزيع الكمامات والمعقمات على موظفيها.