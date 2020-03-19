منظمة الصحة العالمية تسلم شحنة أدوية لدعم الخدمات الصحية في طبرق وأمساعد

الصحة العالمية تساهم في تقديم الدعم لمواجهة كورونا في ليبيا

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أخبار ليبيا 24–خاص

سلّمت منظمة الصحة العالمية ظهر اليوم الخميس شحنة أدوية للأمراض المزمنة والعمليات الجراحية لطبرق وأمساعد، وذلك دعماً للخدمات الصحية في هذه المناطق الحدودية، للمساهمة في التصدي لفيروس كورونا.

وأكد، أحمد العليقي، عضو منظمة الصحة العالمية في ليبيا، أن الأدوية التي وصلت سلمت لمخازن طبرق الطبي، وهي للأمراض المزمنة وللعمليات الجراحية وأدوية الاستهلاك اليوم.

ومن ضمن هذه الشحنة أدوية لعيادتي المنارة والمختار.

وأكد أن هذه ليست الشحنة الأخيرة للتصدي لمرض كورونا، وكذلك لتأمين الاحتياجات الأساسية للمرضى.

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