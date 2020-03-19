مكافحة الأمراض يدرب 25 عنصر من داخلية الوفاق للتعامل مع حالات الاشتباه بكورونا

مكافحة الأمراض يدرب 25 عنصر من داخلية الوفاق للتعامل مع حالات الاشتباه بكورونا

أخبا ليبيا24

نظم المركز الوطني لمكافحة الأمراض يوما علميا تحت شعار الوقاية تحميني وتحميك ضمن خططه لمكافحة تفشي فايروس كورونا المتجدد

واستهدف المركز الوطني لمكافحة الأمراض في هذا اليوم العلمي 25 عنصرا من وزارة الداخلية بحكومة الوفاق وذلك لتأهيلهم حول كيفية التصرف والتعامل مع حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد.

كما تم تدريب العناصر المستهدفة حول كيفية التعامل مع غرف العزل والحجر الصحي وإجراءات الوقاية اللازمة.

يشار الى ان مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض سبق وأن شكل لجنة تنسيقية للحملة الوطنية للتوعية والتدريب والوقاية تعمل على تجهيز المحاضرات العلمية والتوعوية وتقوم بالتنسيق مع مؤسسات الدولة ذات العلاقة المباشرة بملف فيروس كورونا المستجد.