مصدر عسكري يكشف تفاصيل التقدمات في محاور طرابلس المصدر : قوات الوفاق فشلت في استرجاع مواقعها في عين زارة وبوسليم

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكد مصدر عسكري بقوات الجيش الوطني خسارة قوات الوفاق لمواقع وتمركزات جديدة في محور عين زارة في طريق الأبيار وأربع شوارع العليوي، مشيراً إلى أنه منذ ساعات الصباح الأولى قامت قوات الوفاق بشن هجوم لمحاولة لاسترجاع مواقعها لكنها فشلت .

وأضاف المصدر، “أن القوات التي حولت التقدم تابعة لمليشيا الردع، حيث قاموا باستجلاب ما يقارب الـ400 من المرتزقة السوريين للمحور وكذلك تم دخولهم للمحور بسيارات مصفحة خوفًا من القناصة والسوريين مشاة أمامهم”.

وأشار المصدر ذاته أنه تم دحر مليشيا الردع والتقدم عليهم وتكبيدهم خسائر في الأفراد والآليات، كما أن المليشيا كانوا في محور الخلة وبعدها تراجعوا إلى أربع شوارع السويحلي، وبعدها تراجعوا إلى كوربة المصراتي، وبعدها تراجعوا إلى أربع شوارع العليوي”.

وأردف: “في محور بوسليم الرابش، نفس المحاولة باءت بالفشل، وحاليًا قوات الجيش تتقدم باتجاه تمركزات ونقاط جدد مع تعامل للمدفعية لتمهيد التقدمات وتشتيت تجمعات المرتزقة”.

وأكمل أن المليشيات المتمركزة في غابة النصر أطلقت ما يقارب الـ50 إلى 60 قذيفة عشوائية وأغلبها سقطت في قصر بن غشير”.