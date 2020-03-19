مركز طبرق الطبي ينفي وجود حالتين مصابتين بفيروس كورونا مركز طبرق الطبي: أي حالة يشتبه بها سيتم وضعها في العزل لحين استكمال التحاليل

أخبار ليبيا 24 –خاص

نفى مدير إدارة الشؤون الطبية بمركز طبرق الطبي، عدنان بودية، اليوم الخميس، وجود حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد، بالمركز.

وأشار بودية، في تصريح لوكالة أخبار ليبيا24، أن المركز طبرق الطبي استقبل فقط حالتي اشتباه الأولى دخلتا إلى ليبيا عبر منفذ أمساعد الحدودي مع مصر، مؤكدًا أن الحالة الأولى تم الكشف عليها وكانت حالة اشتباه ولم تظهر عندها أي أعراض لفيروس كورونا، وقد تم الإفراج عنها، أما الحالة الثانية؛ فهي لمواطن من مصراتة قادمًا من مصر وتمت إحالته بعد التحاليل الأولية إلى مستشفى الكويفية ببنغازي، ولازالت التحاليل قيد الإجراء.

وأكد بودية، على وجود للتدخل السريع يتكون الفريق من أطباء وفنيين مختبرات وباحث وراصد، بمركز طبرق الطبي، مشيرًا إلى أن الفريق تلقى دورة برعاية منظمة الصحة العالمية.

وقال بودية، “إن أي حالة يشتبه بها سيتم وضعها في العزل وأخذ عينات ومساحات من الفم والأنف وتجرى لها التحاليل العاجلة”.

وشدد على أن مركز طبرق الطبي، منع الزيارات عن المرضى، وأن شرطة النجدة تتعاون مع المركز الطبي في تطبيق هذا الإجراء.

وأكد، أن مركز طبرق الطبي متابع بحرص لكل ما يصدر عن منظمة الصحة العالمية بخصوص فيروس كورونا.