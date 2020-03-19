متحديًا قرار “الوفاق”.. عميد بلدية تاجوراء: على المواطنين بدء حظر التجوال للمصلحة العامة عميد بلدية تاجوراء: يسمح بالحركة فقط في الطريق الساحلي والسريع وطريق الشط للمسافرين من وإلى طرابلس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

طالب عميد بلدية تاجوراء، حسين بن عطية، حكومة الوفاق، بفرض حظر للتجول من الخامسة مساء حتى السادسة صباحًا بدءًا من اليوم الخميس، بسبب تفشي وباء كورونا المستجد.

بن عطية قال في بيان له، أنه يطالب المواطنين البدء في الحجر الصحي الوقائي الذاتي، وحظر التجوال التطوعي للمصلحة العامة، لافتاً إلى أن حظر التجوال يساهم كثيرًا في أمن وحفظ صحة المواطن، ونرى فرض حظر التجوال .

وأضاف “يسمح بالحركة فقط في الطريق الساحلي والسريع وطريق الشط للمسافرين من وإلى طرابلس، باستثناء الأجهزة الأمنية والعسكرية والشرطية والإسعاف والدفاع المدني والطوارئ والسيارات الحكومية العامة، وأصحاب المهام والتكليفات الرسمية .

وواصل عميد بلدية تاجوراء “من منطلق مسؤوليتنا أمام مواطنينا وإجماع المجلس البلدي تاجوراء في اتفاقه اليوم بضرورة حظر التجوال والتسليم بتدهور القطاع الصحي وتدني الخدمات الطبية والبطء الحاصل في وضوح الإجراءات الاحترازية الفعالة مع خطورة الوباء المنتشر، حيث أن إصابة مواطن واحد فقط ستفتح باب العدوى والانتشار بصورة لن تستطيع الأجهزة والاستعدادات الطبية مقاومتها، فإننا نطلب من المواطنين البدء في الحجر الصحي الوقائي الذاتي وحظر التجوال التطوعي للمصلحة العامة، وكذلك نطلب من الحكومة اتخاذ كافة التدابير اللازمة والاحتياطات لمنع انتشار الوباء ومنها منع وحظر التجول” .

ونفت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فرض حظر تجول من الساعة الرابعة مساء إلى السابعة صباحًا.

ودعت الوزارة، عبر بيان لمكتبها الإعلامي، المواطنين إلى الابتعاد عن أماكن التجمعات، تنفيذا للتعليمات الصادرة بشأن الوقاية من فيروس كورونا المستجد واتخاذ جميع التدابير الاحترازية من خلال الالتزام بشروط السلامة الصحية والتعليمات الصادرة عـن الجهات الصحية المختصة.