كونتي و أردوغان يبحثان مستجدات الأوضاع في ليبيا كونتي و أردوغان بحثا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وحالات الطوارئ بسبب "كورونا"

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أجرى رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، محادثة هاتفية مع الرئيس التركي، رجب أردوغان، لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى طوارئ فيروس كورونا.

وذكرت مصادر بالحكومة الإيطالية، في تصريحات لوكالة “آكي” الإيطالية، اليوم الأربعاء أن المحادثات بين كونتي وأردوغان شهدت بحث تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا.

وتابعت أنه في قلب المحادثات، كانت هناك حالة الطوارئ الصحية المرتبطة بتفشي فيروس كورونا المستجد، المنتشر مؤخرًا في العديد من دول العالم.