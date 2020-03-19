في خطوة غير مسبوقه .. بلدي بني وليد يجمع بيانات للمارين بمنافذه

في خطوة غير مسبوقه .. بلدي بني وليد يجمع بيانات للمارين بمنافذه تأتي هذه الخطوة في إطار جمع بيانات لكل المارين لتسهيل عمل اللجان العاملة

أخبار ليبيا 24 – خاص

ضمن خططها لمكافحة انتشار فايروس كورونا المتجدد بدأت لجنة الطوارئ لمكافحة الوباء ببلدية بني وليد بتقديم نموذج خاص يتم تعبئته من قبل المارين عبر جميع منافذ البلدية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جمع بيانات لكل المارين لتسهيل عمل اللجان العاملة .

وبدأت لجنة الطوارئ واللجان الفرعية المشكلة من قبل بلدي بني وليد اليوم الخميس بالكشف بجهاز مقياس درجة الحرارة لكل المواطنين المارين وتسجيل أسماؤهم اثناء المرور.

وبحسب بلدي بني وليد فأن هذا العمل سيتواصل بشكل يومي من قبل اللجان المختصة.

وجاءت هذه الخطوات عقب إعلان بلدي بني وليد حالة الطوارئ القصوى وذلك في إطار مكافحة تفشي فايروس كورونا.