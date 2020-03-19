في استطلاع للرأي بشأن فرض حظر التجول.. تأييد واسع للقرار ودعوات للالتزام بتنفيذه

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية ووزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة، أمس الأربعاء، عن فرض حظر التجول على المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وذلك كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا في البلاد.

هذا القرار جاء بعد عدة إجراءات اتخذتها حكومة الوفاق الوطني بطرابلس والحكومة الليبية في بنغازي، لمواجهة وباء كورونا المستجد ومنع انتشاره في البلاد، وذلك عقب انتشار هذا الوباء على نطاق واسع في كافة دول العالم من بينها دول جوار ليبيا..

انتشار الوباء وخاصة في الدول المجاورة، دفع السلطات في ليبيا إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمجابهة هذا الفيروس سريع الانتشار، وكان من بين أبرز هذه الإجراءات تعليق الدراسة لمدة 14 يوما، وإغلاق المنافذ الجوية وتشديد الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وبشأن ذلك أجرت وكالة أخبار ليبيا 24 خلال هذينا اليومين، على صفحتها الرسمية في “فيسبوك” استطلاعا للرأي حول فرض حظر التجول من الساعة السادسة مساء إلى السادسة صباحا، للوقوف على آراء بعض المواطنين.

وطرحت الوكالة على متابعيها في مواقع التواصل الاجتماعي منذ يومين السؤال التالي: هل أنت مع إعلان “حظر التجول” وعدم الخروج من المنزل إلا لشراء الضرورات كإجراء احترازي لعدم تفشي وباء كورونا في ليبيا؟.

وصوت على هذا الاستطلاع الذي استمر ليومين، أكثر من 4,600 شخصا، منهم 4,200 شخصا أجابوا بـ”نعم بدون شك”، و364 أخرين صوتوا بـ”لا طبعا نبو نفرهدوا”، أي ما يعادل 92% مع فرض حظر التجول، مقابل 8% ضد هذا القرار.

وأجمع معظم المصوتون بتأييدهم القوي لقرار فرض حظر التجول ودعوا الناس إلى الالتزام بتنفيذه، مستدلين في تعليقاتهم بمقولة “الوقاية خير من العلاج”، بينما أيّد مصوت آخر قرار حظر التجول ولكنه طالب بإقفال المحلات من الساعة الثامنة مساءً.

وأيّدت الإذاعية الليبية عفاف عبدالمحسن قرار حظر التجول، وأبدت برأيها في الاستطلاع قائلة: “نعم من كل بُدْ .. إلا في الضرورة”، وذهب العديد من المصوتين مع رأي الإذاعية المعروفة، مؤكدين تأييدهم للقرار وعدم الخروج من المنزل إلا في الضرورة.

وردت إحدى المشاركات في التصويت على عبدالمحسن قائلة: “الأجدر بهم أن يعلنوا هدنة ووقف إطلاق نار حقيقية حتى نجتاز أزمة هذا الوباء. أنتم الإعلاميين بيدكم أن توصلوا صوت النازحين والمهجرين في ظل هذه الظروف. المواطن البسيط يعاني هم الحروب والنزوح والتهجير والقذائف والصواريخ وفوق كل ذلك شبح كورونا. أعلنوا الهدنة يكفينا هذه الحرب الجرثومية. لا ينسحب أي من الطرفين ولكن توقفوا على التراشق بالقذائف والصواريخ من فوق رؤوسنا”.

واستعرض أحد المشاركين في التصويت وهو طبيب صيدلني، العقوبات التي نص عليها القانون في حال مخالفة فرض حظر التجول، قائلا: “وفقا لمبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون. من يخالف قرار حظر التجول يعرض نفسه للعقوبات التالية. حيث نصت المادة 476 مخالفة أوامر السلطة من القانون العقوبات الليبي أن كل من خالف أمراً مشروعا أصدرته السلطة حفظاً للعدالة أو السلامة العامة أو النظام الصحة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً أو بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات”.

وأضاف: “كما نصت المادة رقم 136 من قانون رقم 106 لسنة 1973 بشأن إصدار القانون الصحي (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف تدابير الحجر الصحي التي تتخذ وفقاً لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه)”.

ورفض عدد قليل من المشاركين في التصويت، قرار حظر التجول بحجة عدم مقدرتهم على المكوث في المنزل، وأن الأعمار بيد الله عز وجل، على حد تعبيره.

وقال أحد الرافضين للقرار: “مش تفرهيد ولكن الموت ممكن تموت وأنت راقد أو أنت واقف أو أنت جالس أو أنت واخذ كل احتياطاتك. الوقاية واجب ولكن الله واحد والعمر واحد”، وعلق آخر: “لا .. الأعمار بيد الله هو قادر على كل شيء”.

بينما تسألت إحدى المشاركات عن وضع الآباء الذين يخرجون ويعملون من أجل أطفالهم، أنه في حال تنفيذ هذا القرار كيف سيصرف على أبنائه، قائلة: “يلي يخدم كيف بيدير وكيف بيصرف على صغاره؟”.

وقد دخل مساء هذا اليوم الخميس قرار فرض حظر التجول حيز التنفيذ رسميا في مدينة بنغازي وكافة مدن المنطقة الشرقية، وأغلقت جميع المحال التجارية باستثناء الصيدليات والمخابز وبعض محال المواد الغذائية.