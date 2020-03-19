عميد سبها: نتعامل بحزم مع المخالفين للتدابير الإحترازية

أخبار ليبيا24

قال عميد المجلس البلدي لبلدية سبها الشاوش غربال لأخبار ليبيا24، إن المجلس البلدي يسعى لمنع الإزدحامات في المدينة، وشرع في التعامل بحزم مع اصحاب المحلات التجارية والأسواق وغيرها.

قال عميد المجلس البلدي لبلدية سبها الشاوش غربال لأخبار ليبيا24، إن المجلس البلدي يسعى لمنع الإزدحامات في المدينة، وشرع في التعامل بحزم مع اصحاب المحلات التجارية والأسواق وغيرها.