عميد سبها: نتعامل بحزم مع المخالفين للتدابير الإحترازية
بلدية سبها سحبت تراخيص المقاهي التي لم تلتزم بقرار الإيقاف الصادر من وزارة الداخلية بالحكومة الليبية
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أخبار ليبيا24
قال عميد المجلس البلدي لبلدية سبها الشاوش غربال لأخبار ليبيا24، إن المجلس البلدي يسعى لمنع الإزدحامات في المدينة، وشرع في التعامل بحزم مع اصحاب المحلات التجارية والأسواق وغيرها.
وأكد أن إيقاف الصلاة بالمساجد يفرض على المواطنين التعامل بجدية أكثر مع التدابير الاحترازية التي تقرها الحكومة الليبية، مبيناً أن جهاز الحرس البلدي شرع في العمل بالمدينة على مراقبة المحلات التجارية والسواق، ومراقبة الأسعار فيها، ومتابعة تنفيذها لقرار حظر التجول، ولديه سلطة سحب التراخيص وإتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وأوضح غربال ان البلدية اتخذت إجراءات صارمة مع المقاهي التي لم تلتزم بقرار الإغلاق، حيث سُحِبتْ منها التراخيص وستتخذ حيالهم إجراءات قانونية بعد أن تحال قضاياهم للنيابة العامة.