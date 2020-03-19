طبي مصراته ينفي تسجيل حالات كورونا

أخبار ليبيا 24 – خاص

نفى مركز مصراتة الطبي تسجيل حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد بقسم الحوادث والطوارئ بالمركز .

وأوضح المركز على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك أن حالة مشتبه بها دخلت المستشفي تم أخذ عينات منها و بعد إجراء التحاليل الطبية لدى المركز الوطني لمكافحة الأمراض للحالة المشتبه بها، أظهرت النتائج أن العينة سالبة وخالية من فيروس كورونا.

وكان وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب قد أكد في تصريحات صحفية أن الوزارة تملك كل الشجاعة وعلى استعداد تام للإعلان عن نتائج تحاليل أي حالة اشتباه بفيروس كورونا داخل البلاد.

وأثنى عقوب على عمل برنامج المركز الوطني للأمراض قائلا المركز مربوط مع كل المنظمات الطبية التي لها علاقة بالصحة و يقومون بإجراءات ممتازة جداً و فرق الرصد منتشرة في كل البلاد .