طبي طرابلس ينفي وصول حالات كورونا
أخبار ليبيا24
نفى مدير مستشفى طرابلس الطبي البهلول بن رمضان اليوم الخميس تسجيل اأي إصابة في المستشفى بفيروس كورونا المتجدد.
وأكد بن رمضان في تصريحات صحفية أن ماتم تداوله على عدد من صفحات التواصل الاجتماعي اليوم الخميس مجرد شائعات لا صحة لها.
وكانت عدد من صفحات التواصل الاجتماعي قد تداولت اليوم أخبار مفادها وصول حالات لمستشفى طرابلس الطبي مشتبه بإصابتها بفايروس كورونا.
وكان مركز مكافحة الأمراض قد أكد أن ليبيا خالية من فيروس كورونا وأن كل العينات التي وصلت للمركز وتم اختبارها وكانت سالبة.