طبي طبرق يحيل حاله اشتباه بكورونا لمستشفى الكويفية

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مدير عام مركز طبرق الطبي الدكتور فرج الجالي أن المركز الطبي طبرق استقبل مساء اليوم حالة اشتباه بوباء كورونا لمواطن من مدينة مصراتة قادم من جمهوية مصر العربية .

الجالي أشار في تصريحات لراديو دار السلام بطبرق إلى أنه تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للحالة، وإحالتها إلى مركز الحجر الصحي الموجود في مستشفى الكويفية للأمراض الصدريه في بنغازي.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد تلقي اليوم الاربعاء بلاغات عن حالات اشتباه بفيروس كورونا واحده من مستشفى مصراتة. وأخري من مستشفى غريان محالة إلى طرابلس المركزي.

وأكد المركز الوطني أنه بعد أخذ العينات من الحالات المشتبه بها وفحصها مختبريا, تبين أن نتائج التحاليل سالبة, وأنها خالية من الكورونا المستجد.