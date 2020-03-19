ضمن الخطة الاحترازية لوزارة الداخلية ..  أمن بنغازي تشرع في إقفال كافة الأسواق الشعبية

أخبار ليبيا 24 – خبر

شرعت قوة مكلفة من قسم شرطة النجـدة تنفيذاً لِتعليمات مدير أمن بنغــازي عميد عادل عبد العزيز بإغلاق كافة الأسواق الشعبية بشكل مؤقت بالمدينة .

وتأتي هذه الخطوة بناء على الخطة الاحترازية التي أطلقها وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف لمنع وصول مرض كورونا المستجد إلى ليبيا .

وكلف مدير أمن بنغازي عيمد عادل عبد العزيز أمس الأربعاء قوة من قسم شرطة النجـدة بإغلاق ما يعرف بـسوق العشية “اجنيهين”، وسوق الجُمعة وما يعرف بـسوق السيارات نظراً لكثرة التجمع في هذه الأماكن والتأكد من عدم تنظيم تلك الأسواق لما تحويه من تجمعات كثيفة للمواطنين.

يشار إلى أن هذه الإجراءات الوقائية والاحترازية ضمن الإجراءات التى اتخذتها مديرية أمن بنغــازي حِفاظاً على سلامة المواطنين بمنع التجمعات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد حيث أن المرحلة الحالية تتطلب مجموعة إجراءات احترازية.