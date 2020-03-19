صرف مكافئات مالية شهرية للعناصر الطبية العاملة بشكل مباشر لمواجهة فيروس كورونا

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وافقت الحكومة الليبية، اليوم الخميس، على صرف مكافئة مالية للعناصر الطبية والطبية المساعدة والتسييرية العاملة بشكل مباشر لمواجهة خطر الإصابة بوباء فيروس كورونا بالأقسام الطبية المختصة في هذا الشأن.

يأتي هذا القرار لمقتضبات المصلحة العامة نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها ليبيا وتنفيذًا للخطة الطارئة لمواجهة خطر الإصابة بوباء كورونا المستجد.

وبحسب قرار الموافقة، فقد تقرر صرف 10 آلاف دينار للأطباء و7 آلاف دينار للعناصر الطبية المساعدة و5 آلاف دينار للعناصر الطبية التسييرية.