باشاغا يطالب الأجهزة الأمنية بردع تجار الأزمات المحتكرين للسلع الغذائية والطبية

أخبار ليبيا 24 – خبر

خاطب وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، وكلاء الوزارة، ورئيس هيئة السلامة الوطنية، ورؤساء الأجهزة والمصالح الأمنية، ومدراء الإدارات العامة والإدارات والمكاتب، ومدراء الأمن بالمديريات، باتخاذ الإجراءات العاجلة بالتنسيق مع جهاز الحرس البلدي ضد تجار الحروب والأزمات، الذين يخفون السلع التموينية الأساسية أو أي مواد طبية تستعمل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بغرض المضاربة بها ورفع أسعارها.

خطاب باشاغا تضمن، مدراء الكليات التابعة للوزارة، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية، ورئيس لجنة حقوق ومزايا من يفقدون حياتهم أثناء تأديتهم الواجب، ورئيس لجنة إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة، وأمين عام اتحاد الشرطة الرياضي، ورئيس قوة العمليات الخاصة، ومدير مركز التوثيق والمعلومات، مطالبا إياهم باتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لنص المادة 358 عقوبات وفقا للقانون رقم 4 لسنة 1425هـ بتحريم اقتصاد المضاربة.

واستند خطاب باشاغا إلى منشور رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق رقم 2 لسنة 2020م، وإلى قرارالمجلس الرئاسي رقم (2020/207م) بشأن تشكيل لجنة للتصدي لوباء فيروس كورونا المستجد، وبشأن على التقارير الواردة للوزارة بقيام بعض تجار “الحروب والأزمات” بزيادة أسعار المواد الغذانية الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك قيامهم بإخفائها بقصد احتكارها والاتجار بها وزيادة في أسعارها.