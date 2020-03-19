الناظوري يتفقد منفذ أمساعد البري بخصوص مواجهة فيروس كورونا

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تفقد رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، رئيس الأركان العامة بالجيش الوطني الليبي، الفريق عبدالرازق الناظوري، منفذ أمساعد البري لمتابعة الإجراءات المتخذة بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وخلال الزيارة، عقد الناظوري، يوم الأربعاء، اجتماعا ضمّ رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وعددٍ من رؤساء ومديري الأجهزة والإدارات الضبطية والخدمية ذات العلاقة.

ووفقًا للمكتب الإعلامي لرئاسة الأركان العامة بالجيش الوطني، تقرر خلال الاجتماع، منع الدخول النهائي للأشخاص إلى ليبيا عبر المنفذ، باستثناء سائقي شاحنات الغذاء والدواء وبعد الخضوع للكشف اللازم من قبل فرع الرقابة على الأغذية والأدوية وخضوع المواطنين الليبيين لحجر صحي لمدة تحدد من قبل الأطباء المختصين.

وتقرر أيضًا العمل على تجهيز مقرات خاصة بالعزل الصحي في حال اكتشاف إصابة بالفيروس والتنسيق بشأن إشراف وتولي مستشفى أمساعد لكل الإجراءات الصحية اللازمة بالمنفذ، وتعقيم الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والخضروات وإخضاع سائقيها للإجراءات الصحية وتزويد مستشفى أمساعد بما يلزم بالتنسيق مع وزارة الصحة.

كما تقرر بخصوص الإجراءات الأمنية والإدارية بالمنفذ، صيانة الصالة الخاصة بالمسافرين؛ بحيث يتم التفريق ما بين القادمين والمغادرين وتزويد فرع الرقابة على الجوازات بالمنفذ بعدد لازم من الأفراد.

كما تقرر حل الاشكاليات الخاصة بفرع الرقابة على الأغذية؛ بحيث لا يتم تعطيل أو تكدس البضائع القادمة عن طريق مصر، والتأكيد على ضرورة العمل بمبدأ التنسيق والتعاون والتكامل فيما بين الأجهزة والإدارات العاملة بالمنفذ بما من شأنه أن يحفظ تحقيق العمل المنجز.

وتقرر كذلك، البدء في اجراءات العمل بالضريبة الجمركية بالمنفذ وتناول موضوع الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر والتنسيق بشأن تزويد الكتيبة المكلفة بعدد من الأفراد والآليات والذخائر.