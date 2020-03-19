الناظوري يتخذ إجراءات حازمة في مواجهة كورونا

حظر التجوال المفروض سيطبق بالقوة وهناك احتماليه زيادة عدد الساعات

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أخبار ليبيا 24 – خاص

طالب رئيس أركان القوات المسلحة الليبية الفريق عبد الرازق الناظوري المواطنين في الخارج أن يبقوا في بلدان إقامتهم .

الناظوري أضاف في مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس بحضور ووزير الداخلية ووزير الصحة أن كل الرحلات أوقفت وأن كل المنافذ البرية، والبحرية والجوية قد أقفلت .

وأشار إلى أن الجميعات الاستهلاكية ستبدأ في توزيع السلع التموينية على المواطنين الأحد القادم، مؤكدا ان مخزون السلع متوفر لأشهر .

من جهته، شدد وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف على ضرورة إقامة الصلوات في البيوت، منبها أن اأي دعوات لإقامة صلاة الجمعة في ساحات أو أماكن اخري  ستواجه بالقوة .

وتابع أن حظر التجوال المفروض سيطبق بالقوة، مشيراً إلى احتماليه زيادة عدد ساعات الحظر .

نبه وزير الداخليه أصحاب الشركات والمحلات التجاريةً الذين يستخدمون أجانب لتسجليهم وتقديم الأسماء للجهات المسؤولة في زمن لا يتعدى 48 ساعة ومن يخالف سيتم إقفال مقاره .

ومن جهته،  أكد وزير الصحة سعد عقوب أن ليبيا خاليه تماما من فايروس كورونا المتجدد لكنه حذر أن خطر الوباء لازال قائما .

وأوضح وصلت يوم أمس الاربعاء 8 حالات اشتباه أحداها من البيضاء والأخرى من مدينة بنغازي وضواحيها و أظهرت الفحوصات أن كل الحالات نتائجها سالبه .

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