اللجنة الأولمبية تتبنى تدابير وقاية للرياضيين الليبيين

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عقد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية برئاسة جمال الزروق اجتماعًا ضم رئيس الاتحاد الليبي للطب الرياضي محمد راشد ومدير مكتب الإعلام محمود الغرابلي والنائب الثاني لرئيس اللجنة الأولمبية علي صابر وعبدالحميد لياس أمين عام الاتحاد الليبي للطب الرياضي.

وناقش المجتمعون سبل تبني إجراءات وخطوات توعوية تثقيفية لوقاية الرياضيين الليبيين من عدوى فيروس كورونا.

وأكدو خلال الاجتماع على ضرورة مواصلة استعدادات الرياضيين الذين تنتظرهم استحقاقات دولية على أن تكون هذه الاستعدادات في ظروف صحية مناسبة تتضمن إجراءات الوقاية.