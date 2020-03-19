الغرياني: حفتر هو الوباء الحقيقي ولوحكم ليبيا فإنها لن تتعافى لعشرات السنين

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال المُفتي المعزول الصادق الغرياني، إنه على أهل ليبيا الشرفاء والأوفياء، والذين يخافون الله ويريدون نصرة الحق والدين، والمقاتلين في الجبهات الذين يدافعون عن طرابلس باستماتة وبسالة وشجاعة، أن يعلموا بأن الوباء الحقيقي هو وباء المشروع الصهيوني الذي يتزعمه المشير خليفة حفتر الآن في العدوان على ليبيا، ويتحمل كبره المجتمع الدولي.

الغرياني أضاف – في مقابلة له اليوم الأربعاء عبر فضائية “التناصح” الداعمة للجماعات الإرهابية وتيار الإسلام السياسي – “حفتر هو الوباء الحقيقي، فإذا حكم حفتر ليبيا، فإنها لن تتعافى لعشرات السنين، أما الأوبئة الأخرى التي تنزل من الأمراض فإن أمرها أخف بكثير، ولذلك لا ينبغي أن يغتر الناس، وبيانات السفارات الغرض منها إلهاء الناس عن مشروعهم الحقيقي وعن قضيتهم الحقيقية لأنهم يعلمون أن من يمكن أن يمتثل لما هو ظاهره دعوة إنسانية هم المدافعون عن طرابلس”، حسب وصفه .

وتابع:“أما حفتر ومرتزقته ومن وراءه، فإنهم لا يأبهون بذلك ولا يلتفتون إلى هذه المسائل، فمثل هذه البيانات دعم للعدو، وإبرة مخدرة يحقنونها في جسم الأمة التي تدافع عن نفسها وحقها، مثل الإبرة التي حُقنت منذ شهر أو أكثر في أكذوبة وقف إطلاق النار، ودعوة أسرع عليها قادة المقاتلين في الدفاع عن طرابلس، ووقعوا عليها دون قيد أو شرط وهم الفريق المدافع عن نفسه والمُعتدى عليه، الذي أعطاه الشرع الحق في ألا يوقع على اتفاق إطلاق النار دون قيد أو شرط، وحرم الله عليهم ذلك، لأن هذا فيه إهلاك لأمتهم وللسمتضعفين ونرى الآن نتائجه”.

وواصل الغرياني “القوانين الوضعية تعطيهم الحق أيضًا في أن يدافعوا عن ديارهم، ولكنهم أعرضوا عن الشرع والقانون وتساهلوا وفرطوا في مصلحتهم والأمانة التي في أعناقهم، ووقعوا على وقف إطلاق النار دون استشارة أهل الرأي والعلم، ثم بعد ذلك لم يلتزم حفتر، وعصا أمر المجتمع الدولي واستمر يقصف ويضرب وبقينا شهرًا في موقف الدفاع”.

وأردف “كل يوم يقتل حفتر منا أعداد ويستهدف المدنيين ويضرب وأيدينا مكبلة وقيادتنا كبلت المقاتلين بالتزامها بوقف إطلاق النار، وفي كل مرة نجد أناس يتكلمون من الجبهات بأنهم لديهم القدرة على الهجوم ولكن القيادة تمنعهم، فهذا هو العار، والمجتمع الدولي يضحك علينا ونحن منبطحون ومستسلمون وننفذ أوامرهم بما يخالف العقل والشرع وكل القيم الإنسانية، والعدو يفعل ما يريد”.

واختتم “على الناس في ليبيا والمقاتلين في الجبهات ألا ينخدعوا بأكذوبة أن هذا عمل إنساني، وعليهم أن يوقفوا إطلاق النار من أجل هذا العمل، فهذا ليس عمل إنساني، وإنما خداع ويستهدف تغليب العدو، وإذا استولى العدو على ليبيا، فهذا هو الوباء الذي لا قومة بعده”.