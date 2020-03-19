الشح: حفتر يقتل النساء والسراج يرد ببيانات منتصف الليل

أخبار ليبيا 24 – خبر

اتهم المستشار السابق للمجلس الأعلى للدولة، أشرف الشح، المشير خليفة حفتر بشن هجوم أسفر عن مقتل نساء رغم الدعوات الدولية لوقف العمليات بسبب فيروس كورونا.

الشح قال، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر“في أقل من 24 ساعة من الدعوات الدولية لوقف الأعمال العدائية يرد المجرم حفتر بهجوم يقتل فيه النساء في طرابلس”، حسب وصفه .

وانتقل الشح إلى الهجوم على رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، قائلا: “ومع ذلك يستمر السراج في إصدار بيانات منتصف الليل بنفس اللغة الركيكة”، متابعاً “العالم لم يعد بحاجة لفهم أنك حمامة سلام .. أبناء طرابلس يحتاجون لمن يدافع عن حقهم في العيش بأمان”.

يشار إلى أن سفارات الجزائر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وتركيا وبعثة الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى وزارة الخارجية التونسية والحكومة الإماراتية، دعت جميع أطراف الصراع الليبي إلى إعلان وقف فوري وإنساني للقتال، وكذلك وقف النقل المستمر لجميع المعدات العسكرية والأفراد العسكريين إلى ليبيا من أجل السماح للسلطات المحلية بالاستجابة لتحدّي الصحة العامة غير المسبوق الذي يشكله فيروس كورونا المستجدّ.

وأوضحت السفارات، في بيان مشترك، أن مثل هذه الهدنة ستمكّن المقاتلين من العودة إلى ديارهم لتقديم الرعاية اللازمة للأقارب الذين قد يكونون أكثر عرضة للخطر، معربة عن آمالها القوية في أن تؤدي هذه الهدنة الإنسانية إلى اتفاق قيادات طرفي الصراع على مشروع وقف إطلاق النار الذي يسّرته الأمم المتحدة في 23 فبراير الماضي، والذي تمّ التوصل إليه في جنيف في إطار اللجنة العسكرية المشتركة الليبية 5 + 5، والعودة إلى الحوار السياسي.