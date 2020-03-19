السفارة الأمريكية تدعو الأطراف الليبية إلى تبنّي هدنة لمواجهة وباء كورونا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

جددت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، دعوتها لجميع الأطراف إلى تبني هدنة إنسانية في ليبيا لمواجهة فيروس كورونا، وذلك بعد ترحيب المجلس الرئاسي بالدعوة الدولية التي أطلقتها ثماني دول لوقف الاقتتال لأغراض إنسانية.

وقالت السفارة، عبر صفحتها الرسمية في “فيسبوك” اليوم الخميس، “آن الأوان لجميع الأطراف أن تتبنّي هدنة لمحاربة الوباء ولتفادي تصعيد خطير في القتال”.

وأشارت السفارة في منشورها، إلى ترحيب المجلس الرئاسي بالدعوة الدولية لوقف إنساني فوري للأعمال العدائية – التي عرضتها الجزائر وكندا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وتونس وتركيا والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة – للسماح للسلطات المحلية للتصدّي لفيروس كورونا المستجد.

وقد أعرب المجلس الرئاسي، عن تقديره الكامل للدول والمنظمات التي أبدت اهتمامها وحرصها على تجنيب ليبيا المزيد من المآسي بدعوتهم لإعلان الوقف الإنساني الفوري للأعمال العدائية وذلك للسماح للسلطات المحلية بالتصدي لوباء كورونا المستجد ووقف النقل المستمر للمعدات العسكرية.

ورحب المجلس في بيان له فجر الخميس، بهذه الدعوة الإنسانية والقبول بكل مسعى يحمي المواطنين وجميع المقيمين على أرض ليبيا من هذه الجائحة، مؤكدا حرصه على مصالح جميع الليبيين أينما تواجدوا.

ودعا المجلس، المجتمع الدولي إلى دعم جهوده في التصدي لهذه الجائحة، مجددا التزامهم بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2510) لسنة 2020، الذي يعزز نتائج مؤتمر برلين، وينص على جملة من المقررات من بينها وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين.

وأكد المجلس، على استمرار حرصه على وقف إطلاق النار، ولكن شدد على الاحتفاظ بحقه في الرد على الاعتداءات اليومية والتي يتعرض لها المدنيين والمرافق والمنشآت المدنية في إطار الدفاع المشروع عن النفس.