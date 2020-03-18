وصول تعزيزات ضخمة لقوات الجيش الوطني المتمركزة في محور عين زارة

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكد عضو مكتب الإعلام في غرفة عمليات إجدابيا التابعة لقوات الجيش عقيلة الصابر، أن “القيادة العامة” أرسلت تعزيزات ضخمة لقوة عمليات إجدابيا المتمركزة في محور عين زارة جنوب طرابلس.

الصابر أوضح ، في تصريحات صحفية أن التعزيزات شملت مدرعات مصفحة حديثة الصنع، بالإضافة إلى عتاد لتطوير القتال والعمليات ضد من وصفه بـ”المستعمر التركي” ومليشيات حكومة الوفاق، المدعومة من طرفه.

وأعلن المكتب الإعلامي للكتيبة 128 التابعة لقوات الجيش، أمس الإثنين، أن سرية المدفعية التابعة لها استهدفت تجمعا للمرتزقة السوريين المدعومين من أنقرة في محور عين زارة جنوبي طرابلس.