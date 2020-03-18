وزارة الداخلية تفرض حظر التجول التام

أخبار ليبيا24

فرضت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية اليوم الأربعاء حظر التجول في كافة ربوع البلاد ضمن الخطة الاحترازية لمنع وصول مرض كورونا المستجد إلى ليبيا.

وشدد وزير الداخلية إبراهيم بوشناف في قراره رقم (334) لسنة 2020 ميلادي بشأن حظر التجول على أن الحظر سيكون حظرًا تامًا من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا.

واستثنى بوشناف في قراره سيارات الإسعاف وسيارات الأفراد المكلفين بتنفيذ هذا القرار، مؤكدًا على كافة الجهات الالتزام بالقرار وتقديم كشف من يستدعي الامر استثناؤهم لضرورة أعمالهم.

وأكد وزير الداخلية أنه يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بعقوبات المنصوص عليها ف المادة 467 من قانون العقوبات والمادة 136 من القانون رقم 106 لسنة 1973م.

يشار إلى أن الحكومة الليبية اتخذت جملة من الإجراءات الاحترازية لمنع وصول مرض كورونا المستجد إلى ليبيا بإيقاف الدراسة والمقاهي وصالات الألعاب وقاعات المناسبات ومنع الصلاة بشكل نهائي في المساجد إضافة إلى قفل الحدود والمنافذ البرية والجوية والبحرية.