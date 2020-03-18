مصدر عسكري : الاشتباكات مشتعلة بمحور طريق المطار من الصباح حتى الآن قوات الوفاق تقصف المدنيين في أبوسليم من جهة مقبرة حسين بالهضبة

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كد مصدر عسكري بقوات الجيش الوطني أن الاشتباكات ما زالت مشتعلة بين قوات الجيش وقوات الوفاق في محور طريق المطار والساعدية والرملة منذ ما يزيد عن 24 ساعة وحتى هذه اللحظة.

وأوضح أنه رصد عدد 9 آليات مسلحه بسلاح مضاد للطيران 23 ملم و14:5 تتبع لقوات أسامة جويلي بالقرب من منطقة العزيزية، مشيرًا إلى أنه شاهد هذه الآليات عبر طريق الريانية الجبلي، حسب قوله.

وتابع المصدر، بأن أصوات المدفعية الثقيلة تُسمع في أبوسليم والهضبة بشكل قوي جدًا، لافتًا إلى أن أصوات خروج قذائف الهاون تسمع من جهة مقبرة حسين في الهضبة.