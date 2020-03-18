مباحث جوازات طبرق تضبط 7 مهاجرين أفارقة يحملون مرض الإيدز

أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكنت مباحث الجوازات في طبرق اليوم الأربعاء من ضبط 7 مهاجرين أفارقة من تشاد والنيجر يحملون مرض الإيدز.

وقال رئيس مباحث الجوازات عميد عمر صالح المنفي لـ”أخبار ليبيا24″ إن ضبط المهاجرين تم بعد حملة قام بها الجهاز بالمنطقة الصناعية وسوق العرب والمسطبة.

وأضاف المنفي أن النتائج ظهرت بعد التحاليل بأنهم يحملون مرض الإيدز، وتم ترحيلهم إلى مقر جهاز مكافحة الهجرة غير شرعية بمنطقة باب الزيتون شرق طبرق ومن ثم سيتم ترحيلهم إلى جهاز مكافحة الهجرة بالكفرة ليتم ترحيلهم إلى تشاد والنيجر.

وأكد رئيس المباحث أن الحملات مستمرة وخاصة بعد إعلان حالة الطوارئ في مدينة طبرق عن طريق المجلس التسييري.

وأشار المنفي إلى أن عدد المهاجرين المصابين بالتهاب الكبد والإيدز بلغ 59 مصاب من الجنسيات الأفريقية والسودانية والمصرية خلال عام 2020 حتى الآن.

وتابع رئيس مباحث الجوازات :”وحدة التحريات والقبض تقوم بعملها اليومي لضبط المهاجرين الذين دخلوا البلاد بدون إجراءات وهم مصابين بالأمراض”.

وأبدى المنفي تخوفه من المهاجرين غير الشرعيين في نقل فيروس كورونا الذي وصل حتى الآن إلى دول الجوار.