للمشاركة في المعارك..آمر قوة الإسناد في الوفاق يدعو مليشيا الردع لإطلاق سراح “ثوار بنغازي”

للمشاركة في المعارك..آمر قوة الإسناد في الوفاق يدعو مليشيا الردع لإطلاق سراح “ثوار بنغازي”

أخبار ليبيا24

دعا آمر قوة الإسناد التابعة لما يسمى بعملية بركان الغضب في قوات الوفاق ناصر عمار، مليشيا “قوات الردع الخاصة” بإطلاق سلاح عناصر مليشيا ثوار بنغازي.

وقال عمار عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك” :”الوباء قاتل ونخشى أن يتسرب داخل السجون فمن أنهوا محكومياتهم فأطلقوا سراحهم، ومن تؤكدون توبتهم أطلقوا سراحهم”.

وأضاف آمر قوة الإسناد :”أطلقوا سراح ثوار بنغازي الحقيقيين وأدخلوهم محاور المعارك والقتال ضد مليشيات حفتر”.

وتابع عمار موجهًا حديثه لمليشيا الردع :”أنتم قدوتنا، وأنتم تريدون إحقاق الحق والعدل، أطلقوا سراح السجناء الله يربحكم”.

وختم آمر قوة الإسناد منشوره :”أوجه ندائي إليكم وكلي ثقه أنكم على دراية ووعي بخطورة الأمر، حفظكم الله”.

وفي سياق آخر، أكد عمار أن القوات المسلحة التابعة للقيادة العامة شنت أمس الثلاثاء هجومًا موسعًا على محور الرملة و تمكنت من السيطرة على محيط مدرسة طارق بن زياد و انسحبت قوات الوفاق قليلاً.

وأشار إلى أنه فور وصول الدعم إلى قوات الوفاق تمكنت من استرجاع جميع التمركزات التي تقدمت عليها القوات المسلحة و منها محيط مدرسة طارق، مؤكدًا أن القوات المسلحة تسيطر على الرملة بنسبة 70% إضافة إلى التكبالي ومصحة الأمومة.