عندما حوّل الإرهاب الفرح إلى مأساة.. مرور خمس سنوات على تفجير الثانوية الفنية العسكرية ببنغازي تفجير الثانوية العسكرية كان واحدًا من مئات العمليات الإرهابية في ليبيا

أخبار ليبيا24-خاص

قبل خمس سنوات تحوّل حفل تخرج إلى مأساة بعد أن هزّ دوي انفجار عنيف مدينة بنغازي ضرب الثانوية الفنية العسكرية عقب حفل تخرج دفعة عسكرية، مخلّفًا أحد عشر قتيلًا وعشرات المصابين.

الانفجار الإرهابي الذي حوّل الفرحة إلى جحيم نُفّذ أمام المدخل الرئيسي للثانوية الفنية العسكرية، لدى خروج أفراد الدفعة العسكرية الجديدة من باب الثانوية.

وأتت تلك هذه العملية الإرهابية في سياق موجة اغتيالات شهدها بنغازي واستهدفت عددًا كبيرًا من العسكريين والأمنيين والنشطاء المدنيين والسياسيين والإعلاميين.

وعقب هذه الجريمة، أعلنت الحكومة في ليبيا الحداد لمدة ثلاثة أيام حدادًا وحزنًا على عشرات الضحايا الذي سقطوا جراء التفجير، واصفة هذه العملية بالعمل “الإجرامي الإرهابي الجبان”.

هذه العملية هي واحدة من مئات العمليات الإرهابية، التي نفّذتها التنظيمات الإرهابية بمختلف مسمياتها في ليبيا.

الانفجار علاوة على أنه أسفر عن مقتل وجرح العشرات، خلّف حفرة عميقة وتسبب أيضا بتدمير عشرات السيارات المركونة بجوار السيارة المفخخة وبعض السيارات العابرة على الطريق الرئيسي، إضافة إلى واجهات المحلات التجارية التي تقع بجوار الثكنة الواقعة في حي فينيسيا الشهير ببنغازي.

مرّت الأيام، ليعرض بعدها مقطع فيديو أُلتقط بكاميرا المراقبة بـ “الثانوية الفنية العسكرية” لانفجار السيارة المُفخخة أمام مدخل الثانوية يوم 18 مارس 2014.

وقد أظهر الفيديو الشخص المكلف بتنفيذ العملية وهو يركن، في اليوم الذي سبق يوم التفجير، سيارة مفخخة نوع “أوبل” أمام مدخل الثانوية، ثم يستقل سيارة أخرى كانت ترافقه ويغادر المكان، ليعود بعد ساعات ليقود السيارة المفخخة ويغادر بها المكان.

ذات الشخص، عاد بالسيارة الملغومة صباح اليوم التالي ليتركها ويستقل سيارة أخرى إلى وجهة غير معلومة، تاركًا خلفه أداة الموت التي حوّلت إثر انفجارها أجساد الخريجين الشباب إلى أشلاء تناثر في محيط الانفجار.

وبعد عامين من هذه العملية الإرهابية الغادرة الجبانة، ومن ضمن سلسلة الاعترافات أقرّ أحد الجنود الخائنين ويدعى “محمد جدولة” بأنه كان أحد المتعاونين في ارتكاب تلك المجزرة.

وقال جدولة، الذي انضم لصفوف الجماعات الإرهابية، إنه تعاون مع إرهابي آخر يدعى “محمد الدالي” لتنفيذ العملية الإرهابية بالثانوية الفنية العسكرية، حيث طلب منه الأخير معلومات حول الطلبة وأعدادهم لكي يُجهز تلك سيارة الملغومة لتنفيذ الجريمة.

وأضاف، في اعترافات بثت ببرنامج “وثائق خاصة” على قناة ليبيا الحدث، بعد إلقاء القبض عليه، أنه أبلغ الإرهابي “محمد الدالي” بوقت خروج الطلبة الخريجين، ليقوم الدالي بتفجير السيارة المفخخة.

ووقعت هذه العملية الإرهابية ضمن سلسلة من الهجمات التي نفذتها التنظيمات الإرهابية بواسطة السيارات الملغومة في بنغازي وغيرها من المناطق الليبية.

لقد كان الهدف من هذه الجريمة البشعة هو ضرب كل المحاولات الرامية لبناء المؤسسات العسكرية والأمنية والقضائية في ليبيا؛ إذ إن التنظيمات الإرهابية لا تؤمن، وفق معتقداتها الفاسدة والمنحرفة، بالدولة بمفهومها الحديث، ولذلك نجدها تمضي في طريق تدميرها، التي رسمها قادتها لها، والتي ليس لها من اتجاه إلا اتجاه القتل والتخريب والدمار وبث الرعب في نفوس الناس.

لقد ردّ الليبيون بحزم على تلك الهجمات الإرهابية بالوقوف متحدين على مكافحتها ومجابهتها بكل ما أوتوا من قوة، وذلك في سبيل بناء دولتهم التي يطمحون إليها؛ حيث شرعوا في محاربة التنظيمات الإرهابية في شتى المدن والمناطق، حيث تمكنوا بعد عديد التضحيات من قهرها وتدميرها وتفتيتها وتشريد عناصرها والقبض على العديد منهم لينالوا جزائهم ما اقترفوا من جرائم ضد الإنسانية.

لقد فشّلت التنظيمات الإرهابية في تحقيق أمانيها وأحلامها الزائفة على أرض ليبيا، وقد نجح الليبيون في تحقيق طموحاتهم وأصبحوا الآن يمتلكون جيشًا قويًا وأجهزة أمنية فاعلة وقادرة على حماية بلادهم من أي تهديد.

وبعد طرد الإرهاب منها، تشهد بنغازي وبالتحديد شارع فينيسيا بهجة وأنوارًا ساطعة وتجارة عامرة واستقرارًا أمنيًا، كما عادت الثانوية الفنية العسكرية إلى سابق عملها وخرجت الآلاف من المتدربين.