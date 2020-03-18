عماري زايد: لا عودة لليبيين في الخارج قبل 3 أسابيع

عماري زايد: لا عودة لليبيين في الخارج قبل 3 أسابيع القرار يشمل الطلاب والعاملين الموظفين في السفارات وبعثات الدولة الليبية

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلن عضو المجلس الرئاسي ووزير التعليم بحكومة الوفاق محمد عماري زايد، منع عودة الطلبة الليبيين العالقين بالخارج إلى البلاد قبل 3 أسابيع.

زايد قال، إن القرار يشمل الطلاب الليبيين في الخارج والعاملين الموظفين في السفارات وبعثات الدولة الليبية في الخارج، مطالبا إياهم بالبقاء في دولهم وألا يعودوا إلى ليبيا خلال الثلاثة أسابيع المقبلة.

وأكد أن الجهات الرسمية ستبلغ الليبيين في الخارج بالتعمليات الجديدة.