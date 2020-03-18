داخلية الوفاق تنفي فرض حظر التجول في المناطق الخاضعة لسطرتها

أخبار ليبيا 24

نفت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فرض حظر تجول من الساعة الرابعة مساء إلى السابعة صباحا.

ودعت الوزارة، عبر بيان لمكتبها الإعلامي، المواطنين إلى الابتعاد عن أماكن التجمعات، تنفيذا للتعليمات الصادرة بشأن الوقاية من فيروس كورونا المستجد واتخاذ جميع التدابير الاحترازية من خلال الالتزام بشروط السلامة الصحية والتعليمات الصادرة عـن الجهات الصحية المختصة.