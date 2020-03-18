بلدية غات تطلق حملات توعوية حول كورونا

أخبار ليبيا24

نظم فريق الوقاية من مرض كورونا التابع لبلدية غات حملة توعوية شملت كل مناطق البلدية حول فيروس كورونا المتجدد .

واستهدفت الحملة الأماكن المزدحمة في البلدية كالمحلات والمطاعم والمصارف والمراكز الصحية ووسط المدينة كما تم تقديم التوعية للعمالة الوافدة في الورش وميادين أعمالهم وأماكن تجمعاتهم.

وقام الفريق بتوزيع المنشورات التوعوية التي توضح طرق انتشار عدوى كورونا والإجراءات الوقائية من الفيروس .

من جهة أخرى أطلق مستشفى غات العام محاضرات توعوية استهدفت الطاقم الطبي المساعد بالمستشفى حول فيروس كورونا المستجد COVID19 من ناحية التعريف والأعراض وكيفية الوقاية والحد من العدوى إلى جانب طرق الحماية للعاملين الصحيين.