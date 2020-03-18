بعد حالة اشتباه..وضع كافة العاملين بوزارة الاتصالات بطرابلس تحت الحجر

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قال أحد العاملين في وزارة الاتصالات في العاصمة طرابلس محمود الحبيشي اليوم الأربعاء، تم وضعي وكافة العاملين تحت الحجر الصحي بعد ظهور الأعراض لدى أحد العاملين.

وأضاف الحبيشي عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك” :”أن بعض الزملاء في الهيئة العامة للإتصالات أخبروني أنه تم فحص الحالة المشتبه بها اليوم في مبنى البريد المركزي ووجدت سالبة”.

وتابع :”مع هذا سأحاول الابتعاد عن الناس احتياطا لمدة أسبوعين وأدعو زملائي للقيام بنفس الشيء”.

وأشار إلى أنهم كانوا متواجدين في مبنى وزارة الاتصالات – البريد المركزي شارع الزاوية – تحت الحجر الصحي لحين وصول فنيين من الصحة للكشف علينا.

ولفت الحبيشي إلى أن هذا الإجراء جاء بعد أن ظهرت أعراض واضحة للمرض قبل قليل على أحد العاملين بالمبنى كان قبل أيام في دولة مصر .