باشاغا وتطبيقًا للمثل القائل “صاحب الفاجرة تلهيك و اللي فيها تجيبه فيك”..يتهم قوات الجيش باستجلاب السوريين

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تعيش العاصمة طرابلس منذ 2011 تحت سيطرة المليشيات المسلحة التي تقاسمت مناطق المدينة كمناطق نفوذ واستغلت موارد البلاد بابتزاز المسؤولين والوزارات وعاثت في طرابلس فسادًا وتخريبًا.

كانت هذه المليشيات خارج سيطرة الدولة وأجهزتها المختلفة التي لاسلطان لها عليها وتحول قادة هذه المجموعات المسلحة والمليشيات بمسمياتها المختلفة إلى أصحاب الأموال والثراء الفاحش عن طريق سيطرتهم على المدينة.

ومنذ اندلاع المعارك على تخوم العاصمة طرابلس عقب إعلان القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر عملية تطهير العاصمة من هذه المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية تم توثيق وتسجيل مشاركة عناصر إرهابية مطلوبة محليًا ودوليًا وأخرى إجرامية متورطة في قضايا التهريب للبشر والوقود وابتزاز المسؤولين والوزارات.

وصرح وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا في وقت سابق أن المليشيات التي تسيطر على العاصمة طرابلس لاسيطرة لهم عليها ووصفها بأنها “مافيا” أسهمت في إفشال ظهورهم بمظهر الدولة المدنية التي يدعيها ودفعت دول عدة إلى التخلي عنهم وإيقاف التعامل معهم.

ولم يتوقف الأمر عن هذا الحد إذ استعانت حكومة الوفاق الوطني بمرتزقة سوريين يتبعون الجيش السوري الحر الذي يضم جنسيات مختلفة بينهم إرهابيين ومجرمون يستغلون الأوضاع للكسب الشخصي والارتزاق مقابل المال.

وتم توثيق عشرات من مقاطع الفيديو والصور التي تثبت قتال مرتزقة سوريين إلى جانب قوات الوفاق ورغم محاولات باشاغا ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق نفي الأمر إلا أنه أصبح حقيقة لايمكن نفيها ولا إنكارها.

وخلال مقابلة مع “BBC” أقر رئيس حكومة الوفاق فايز السراج أن حكومته استعانت – عن طريق تركيا – بمقاتلين سوريين للقتال في صفوف قواته ضد القوات المسلحة العربية الليبية في معارك تطهير طرابلس، وتبعه وزير داخليته في ذات الاعتراف حيث قال باشاغا خلال رده على سؤال مذيع قناة الجزيرة عن وجود مقاتلين سوريين في طرابلس إلى جانب قوات الوفاق :”إن حكومة الوفاق أبرمت اتفاقية مع الحكومة التركية وهذه الاتفاقية كانت اتفاقية متنوعة”.

وليس السراج فقط من اعترف لكن حتى نائب رئيس الوزراء أحمد عمر معتيق في لقاء مع الواشنطن بوست بتاريخ 15 فبراير قائلا :”إن طرابلس لم يكن لديها خيار بعد تجاهلها من قبل الولايات المتحدة”.

ويضيف معيتيق :”المسلحون الذين زودتهم تركيا في الحرب الأهلية الطاحنة في البلاد، أحدث تطور في الصراع الذي زعزع استقرار المنطقة وجذب عددًا متزايدًا من اللاعبين الدوليين، كل منهم متحالف مع أحد الفصيلين الذين يقاتلون من أجل السيطرة على البلاد”.

وذكر نائب رئيس الوزراء “عندما تغرق في الماء ويرسل لك شخص ما سترة نجاة، ماذا ستفعل – أنظر إلى من أرسل سترة النجاة أو أخذها”.

وفي محاولة جديدة من قبل وزير داخلية الوفاق لاتهام القوات المسلحة بجلب المرتزقة السوريين آملًا أن يجد من يصدق هذه الادعاءات المثيرة للسخرية والأقرب إلى الخيال، ولتحسين صورته محليًا ودوليًا اتهم هيئة الاستثمار العسكري بتسيير رحلات جوية بين دمشق وبنغازي. وأوضح باشاغا في بيان له أن تسيير هذه الرحلات يتم عبر شبكة مدرجة على لوائح عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية تسمى “أجنحة الشام” وتمنح أشخاص من الجنسية السورية تأشيرات دخول الأراضي الليبية بدون موافقة الجهة المختصة وهي مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب. وتابع وزير داخلية الوفاق :”شركة أجنحة الشام قامت بفتح مكتب لها في بنغازي لإقامة نشاطات تجارية مشبوهة تحت غطاء هذا الخط الجوي الذي يمكن أن يسبب في كارثة صحية كون هؤلاء وصلوا من مناطق موبؤة بفيروس كورونا المستجد واختلطوا بالإيرانيين الذين يتحكمون فعلا بالعاصمة السورية دمشق”.

وأشار باشاغا إلى أن معلومات مؤكدة وردت مؤخرًا على أن عدد من الرحلات الأخيرة وصل فيها عدد من المقاتلين السوريين والخبراء الذين تربطهم صلات بشركة “فاغنز الروسية” وبعناصر حزب الله الإرهابي والحرس الثوري الإيراني.

وأوضح وزير الداخلية أن المصارف التجارية في المنطقة الشرقية بعدم التعامل مع هذه الشركة وندعو المواطنين أخذ الحيطة والحذر من التعامل والتعاطي مع من وصلوا مؤخرًا على متن هذه الرحلات.

وفي تجاهل لما قامت به حكومته من جلب للمرتزقة ودفع الأموال الطائلة لهم، ودعا باشاغا البعثة الأممية وفريق العقوبات التابع لمجلس الأمن بتوثيق هذه الأفعال المخالفة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة في ليبيا ومعاقبة مرتكبيها وفق القانون الدولي.