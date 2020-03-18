المسماري: إغلاق الحدود مع السودان وتشاد والنيجر والجزائر حتى إشعار آخر المسماري يحذر من يخالف بأشد العقوبات الصارمة والرادعـة،

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلن الناطق باسم قوات الجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، إغلاق الحدود الجنوبية مع دول السودان وتشاد والنيجر والجزائر، ابتداءً من اليوم الأربعاء وحتى إشعار آخر.

المسماري حذر ، في بيان له، من يخالف القرار بأشد العقوبات الصارمة والرادعـة، مطالبا الجميع التقيد بالقرار.

وأوضح أن القرار يشمل المناطق الإدارية الواقعة تحت نطاق مجموع المناطق العسكرية الجنوبية، منطقة مرزق العسكرية، ومنطقة أوباري غات العسكرية، ومنطقة الكفرة العسكرية.

وأعلنت السفارة الليبية في القاهرة، اليوم الأربعاء، تسيير حافلات لنقل الليبيين العالقين في القاهرة، وتخصيص رقم 01029283108 لاتخاذ تدابير السفر، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس الكورونا، حسب المكتب الإعلامي للسفارة.