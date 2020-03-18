العامة للكهرباء: سرقة أسلاك في دائرة توزيع العزيزية وأخرى في قصر أخيار

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أكدت دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء أن مجموعة خارجة عن القانون اعتدت على خط المشتل بدائرة توزيع العزيزية بإدارة توزيع الجفارة وسرقت أسلاك ضغط عالي تقدر بمسافة 3200 متر.

وأوضحت دائرة الإعلام في الشركة أن هذا الاعتداء أمس الثلاثاء أدى إلى فقد التغذية عن 40 محول وانقطاع التيار الكهربائي على بعض منازل المواطنين بالمنطقة.

وأشارت إلى أنه تم الإعتداء على خط شرق العلوص بدائرة توزيع قصر أخيار بإدارة توزيع المرقب وسرقة أسلاك ضغط منخفض تقدر بمسافة 350 متر مما سبب ذلك في فقد التغذية عن أحد المحولات الذي يغذي جزء من منازل المواطنين.

وأضافت أنه مع انتشار هذه الظواهر السلبية في عدد من المناطق ، فهي ولا شك تؤثر على نمط حياة السكان وترفع من قيمة التكاليف المادية التي تتكبدها الشركة ، وكذلك تحويل جهود العاملين بالشركة إلى صيانة الأضرار المتعمدة بدلا من تسخيرها لأعمال الصيانة والتطوير.