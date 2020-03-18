السويحلي: دعوات وقف القتال يجب أن تُوجه لحفتر

السويحلي يناقش مع سفير الاتحاد الأوروبي الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في طرابلس

70

أخبار ليبيا 24 – خبر 

ناقش الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة، عبد الرحمن السويحلي، خلال اتصال هاتفي، مع سفير الاتحاد الأوروبي ألان بوجيا، الجهود المبذولة لإنهاء ما أسماه “العدوان” على طرابلس.

السويحلي أكد ، في تدوينة له، أن دعوات وقف القتال يجب أن تُوجه لـ”المُعتدي حفتر” – حسب وصفه –  الذي يخرق الهدنة ويقصف الآمنين يوميًا دون مراعاة للظرف الاستثنائي الذي نمر به لمكافحة تفشّي وباء كورونا.

واختتم بقوله “كما شددتُ على حقنا في الدفاع عن طرابلس وكافة مدننا”.

المزيد من الأخبار

البعثة الأممية تعرب عن قلقها إزاء تزايد حالات الاختفاء القسري في ليبيا

حملة تعقيم وتطهير لعدد من المرافق ببلدية زليتن

داخلية الوفاق تنفي فرض حظر التجول في المناطق الخاضعة لسطرتها

قوات الجيش : قصف مليشيات الوفاق للمناطق السكنية جريمة حرب

المزيد

البعثة الأممية تعرب عن قلقها إزاء تزايد حالات الاختفاء…

حملة تعقيم وتطهير لعدد من المرافق ببلدية زليتن

داخلية الوفاق تنفي فرض حظر التجول في المناطق الخاضعة لسطرتها