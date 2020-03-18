السويحلي: دعوات وقف القتال يجب أن تُوجه لحفتر السويحلي يناقش مع سفير الاتحاد الأوروبي الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خبر

ناقش الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة، عبد الرحمن السويحلي، خلال اتصال هاتفي، مع سفير الاتحاد الأوروبي ألان بوجيا، الجهود المبذولة لإنهاء ما أسماه “العدوان” على طرابلس.

السويحلي أكد ، في تدوينة له، أن دعوات وقف القتال يجب أن تُوجه لـ”المُعتدي حفتر” – حسب وصفه – الذي يخرق الهدنة ويقصف الآمنين يوميًا دون مراعاة للظرف الاستثنائي الذي نمر به لمكافحة تفشّي وباء كورونا.

واختتم بقوله “كما شددتُ على حقنا في الدفاع عن طرابلس وكافة مدننا”.