الأغا: الكبير ينتظر قرار من جماعة الإخوان لفتح منظومة الاعتمادات الأغا: لابد من فتح المنظومة لاستيراد السلع الضرورية والطبية التي تتطلبها هذه المرحلة الحساسة

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انتقد رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء، رمزي الأغا، عدم فتح منظومة الاعتمادات أمام المصارف التجارية لتمكين التجار من استيراد السلع الضرورية والمعدات الطبية والتي تتطلبها هذه المرحلة الحساسة لمواجهة خطر انتشار فيروس “كورونا”.

الأغا أضاف، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، الصديق الكبير إلى الآن مُتعنت ويرفض فتح المنظومة وهو في انتظار قرار جماعة الإخوان المسلمين .

وكان الأغا، قد أكد في تصريحات سابقة أن حكومة الوفاق تستمر في تعيين قيادات مشبوهة من تنظيم الإخوان المسلمين في مناصب عليا بالمصرف المركزي طرابلس، وتسليم المؤسسات المالية لتيار الإسلام السياسي، موضحاً أنه تم مؤخرا تكليف القيادي في الجماعة ميلاد إبراهيم سالم الهويجي مديرا لإدارة العمليات المصرفية بالمركزي.

وأضاف الأغا، أن المصرف المركزي بطرابلس “مختطف” من أذرع الإخوان في ليبيا، وأن أغلب أعضاء مجلس الإدارة يتبعون الجماعة، مؤكدا أن أموال ومدخرات الليبيين تذهب لتمويل المليشيات المسلّحة والمرتزقة الأجانب، التي تستعين بهم حكومة الوفاق في حربها ضد قوات الجيش التي تسعى لتحرير طرابلس من المليشيات المسيطرة عليها.