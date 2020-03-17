وفد من مشايخ اليمن يجري زيارة إلى بنغازي مدير مكتب القائد العام للجيش يلتقي بوفد من مشايخ اليمن

أخبار ليبيا24

أجرى وفد من مشايخ دولة اليمن اليوم الثلاثاء زيارة إلى مدينة بنغازي لتأكيد دعمهم لروابط الأخوة مع الأشقاء الليبيين.

واستقبل مدير مكتب القائد للجيش الوطني الليبي، اللواء خيري التميمي، في مكتبه في بنغازي، وفد مشايخ دولة اليمن، حيث أكد الوفد على دعم الشعب اليمني التام للشعب الليبي، وللجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفةحفتر.

من جانبه، أكد اللواء خيري التميمي، اعتزاز القائد العام بهذه الزيارة ونقل تحياته إلى الشعب اليمني الشقيق.