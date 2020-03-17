مهاجمة السراج.. الجالية الليبية باسطنبول: يجب اتخاذ إجراءات إجلاء سريعة بسبب إغلاق المنافذ الجالية الليبية تستنكر موقف السلطات الليبية في تركيا التي لم توفر سكن ولا إعاشة ولا دعم

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أصدرت الجالية الليبية في اسطنبول، اليوم الثلاثاء، بيانًا بشأن مطالبتهم بالعودة إلى ليبيا، عقب انتشار فيروس كورونا المستجد، في العديد من المناطق في تركيا .

الجالية الليبية ذكرت في بيان مرئي لها، “نستنكر قرارات رئيس الحكومة فائز السراج، والوزارات، والقنصل الليبي في تركيا من تهميش وعدم تقديم الخدمات اللازمة لإجلاء الجالية التي تحتوي على عائلات ومواطنين كانوا متواجدين لغرض العلاج وغيره لقضاء حوائجهم”.

وتابعت “نناشد السلطات الليبية ووزارة المواصلات والخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإجلاء المواطنين جوًا أو بحرًا في أسرع وقت بسبب إغلاق المنافذ الجوية ومطار اسطنبول نهاية الأسبوع الحالي، وإغلاق جميع المرافق العامة من مواصلات ومحلات غذائية وغيرها”.

وواصلت “كما نستنكر موقف السلطات الليبية في تركيا التي لم توفر سكن ولا إعاشة ولا أي دعم للعائلات العالقة عكس ما ذُكر في مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تعرهم أي اهتمام صحي ولا إداري بحيث لم يتم توضيح آلية إجراء الحجر الصحي التي يجب أن تتخذها الجالية في حالة عودتها”.