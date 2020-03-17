مستشفى بن وليد يحذر من جثث المهاجرين غير الشرعيين

مستشفى بن وليد يحذر من جثث المهاجرين غير الشرعيين

أخبار ليبيا24

حذر مدير عام مستشفى بني وليد العام محمد المبروك عبد الله من جثث المهاجرين غير الشرعيين المتواجدة بمستشفى بني وليد العام وما قد تسببه من أمراض معدية خصوصا مع رفع درجة التأهب والرصد ضد فيروس كورونا.

وأوضح المبروك في تصريح للمكتب الإعلامي بمستشفي بني وليد العام أن 7 جثث لمهاجرين غير شرعين دفنت مساء الأحد بحضور نيابة بني وليد وبمجهودات ذاتية.