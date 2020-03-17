عودة منتخب المحليين إلى ليبيا بعد إلغاء معسكر تونس

أخبار ليبيا24

أوقف المنتخب الليبي لكرة القدم للمحليين أمس الإثنين المعسكر التحضيري المقام في مدينة سوسة في تونس.

وجاء هذا التوقف حفاظًا على سلامة اللاعبين والطاقم الفني بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال مدير المنتخب الليبي كمال الترهوني لـ”أخبار ليبيا24″ إن البعثة ستعود اليوم إلى ليبيا عن طريق البر وذلك بعد إيقاف الرحلات الجوية .

وكان المنتخب الليبي للمحليين قد دخل معسكرًا استعداديًا في تونس في 10 مارس الجاري ، تحضيرا للمشاركة في بطولة الشان 2020 في الكاميرون، التي كانت مقررة الشهر المقبل وتم تأجيلها بسبب مخاوف من انتشار فايروس كورونا المتجدد.