عقيلة صالح يتسلم مشروع تعديل قانون العمل السياسي والقنصلي

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تسلم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم الثلاثاء مشروع تعديل قانون العمل الدبلوماسي والقنصلي من قبل وزير الخارجية والتعاون الدولي عبدالهادي الحويج.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب حميد الصافي إن الحويج سلم صالح إحالة رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني لمشروع القانون.

وأوضح الصافي أن رئيس مجلس النواب بحث مع الحويج آخر الملاحظات الموضوعة على مشروع تعديل القانون، على اعتبار أنه معمول به منذ نحو 20 عام، فيما أكد الحويج أن القانون بحاجة للتطوير آخذين بعين الاعتبار ملاحظات الخبراء.

يشار إلى هذه الخطوة تأتي تمهيدا لطرح المشروع على أعضاء مجلس النواب للتصويت عليه.