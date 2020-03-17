طيران الأفريقية تشغل رحلة إضافية للعودة بالمواطنين من تونس

أخبار ليبيا24

أكدت شركة الطيران الأفريقية منطقة بنغازي تشغيل رحله إضافية للعودة بالمواطنين الليبيين من دولة تونس يوم غد الأربعاء.

وأوضحت الشركة على صفحتها في فيسبوك أن هذا الإجراء جاء في إطار الخطة التي وضعتها إدارة منطقة بنغازي للعودة بالمسافرين الليبين إلى أرض الوطن.

وعن مواعيد الرحلة أشارت الشركة إلى أن الرحلة 8U1452 بنغازي تونس ستكون بدون ركاب و الرحلة 8U1453 تونس بنغازي الإقلاع الساعه 09.00 صباحا.

وطالبت الشركة من المسافرين التواجد في المطار الساعة 7 صباحا بتوقيت تونس.