طبي طبرق يكشف نتائج حالة اشتباه الإصابة بـ”كورونا”

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أكد رئيس قسم الشؤون الطبية بمركز طبرق الطبي عدنان بودية اليوم الثلاثاء أن نتائج الحالة المشتبه بإصابتها بفايروس كورونا والتي وصلت فجرا للمركز كانت سالبة.

وأضاف بودية في منشور على صفحته الشخصية على “فيسبوك” أن بعد وصول الحالة إلى المركز تم استدعاء فريق التدخل السريع و تم وضع الحالة في العزل وفق الإرشادات المتبعة من مركز مكافحة العدوى ووزارة الصحه.

وأوضح رئيس القسم أنه تم أخذ العينات المطلوبة من قبل الفريق و تم إرسالها إلى مركز مكافحة العدوى و تم خروج النتيجة صباح اليوم و التي أثبتت أن النتيجة سالبة.