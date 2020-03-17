ترامب: نسير بخطى ثابتة في مواجهة كورونا

أخبار ليبيا24

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الثلاثاء بأن بلاده تسير بخطى ثابتة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد ترامب خلال مؤتمر صحفي أن إجراءات اختبار إنتاج اللقاح تسير بشكل جيد، حسب وصفه.

وقال الرئيس الأمريكي :”إن الولايات المتحدة قامت بتوسيع خدمات الرعاية الطبية عن بعد لمواجهة الفايروس”.

وطالب ترامب المواطنين الأمريكيين بتقليص التنقل والتجمعات وتجنب السفر و دعاهم للعمل من منازلهم،

وبدأ باحثون من “كايزر بيرممنت واشنطن ريسيرش” في إجراء التجارب على اللقاح، الذي تم تطويره لعلاج فيروس كوفيد-19 المتسبب بالوباء المتفشي.

وتلقى يوم أمس الأثنين عدد من المتطوعين جرعات من اللقاح التجريبي في مركز أبحاث في سياتل بولاية واشنطن.

وكانت وسائل إعلامية أمريكيه قد أكدت ، أن إدارة الرئيس الأمريكي ستطلب مبلغ يقدر بـ 850 مليار في محاولة لحماية الاقتصاد من تأثيرات أزمة فايروس كورونا .

وبحسب إحصاءات أجرتها، جامعة جونز هوبكنز امس الإثنين ، فإن عدد الوفيات بسبب كورونا في عموم الولايات المتحدة سيواصل ارتفاعه.

وسجلت عدد الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الفيروس حتى يوم الإثنين 71 شخص، فيما بلغت عدد الإصابات 4138 شخص.