بني وليد تعلن الطوارئ وتطبق حزمة قرارات في مواجهة كورونا

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باشرت بلدية بني وليد اليم الثلاثاء حملة قامت من خلالها برش وتعقيم الشوارع والأماكن العامة في المدينة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وكانت بلدية بني وليد قد أعلنت اليوم حالة الطوارئ القصوى لاتخاذ إجراءات احترازية للوقاية من فايروس كورونا المتجدد.

وأشار المجلس البلدي بني وليد أنه سيتم تكليف الجهات الأمنية باستعمال القوة في حالة عدم استجابة المواطنين للكشف عن الفيروس.

وطالب بلدي بني وليد في بيان له جهاز الحرس البلدي بقفل المقاهي و السوق الشعبي في المدينة.

وتابع المجلس في بيانه بأنه سيتم تجهيز سيارة أمن بالتعاون مع الأوقاف للتجول في المدينة للتعريف بخطر الإصابة بفيروس كورونا والتستر عليه .

وذكر البلدي أن من جملة الخطوات التي ستتبع تعقيم المقرات الإدارية ومنع التناوب على استخدام الأجهزة والآلات والأدوات المشتركة إضافة إلى الزام الموظفين بالاستفادة من إجازاتهم السنوية واقتصار تسيير الأعمال بأقل عدد من الموظفين .

كما طالب المجلس البلدي بني وليد الجهات الأمنية بمراقبة مداخل المدينة وفحص المارين والتأكد من سلامتهم.