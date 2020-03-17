بخسائر تجاوزت 3 مليار و276 مليون دولار أمريكي..الوطنية للنفط: استمرار تراجع النفط والغاز
أخبار ليبيا24ـ اقتصاد
أكدت المؤسسة الوطنية للنفط ، أن إنتاج النفط والغاز في تراجع كبير ومستمر حيث بلغ الإنتاج 91,108 برميل في اليوم بحلول يوم الأحد 15 مارس 2020.
وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن هذا الإنخفاض القسري في الإنتاج تسبب في خسائر مالية تجاوزت 3,276,183,429 دولار أمريكي منذ 17 يناير 2020.
ودعت المؤسسة المسؤولين عن الإقفال إلى الرفع الفوري للحصار المفروض وتجنيب حياة العاملين بقطاع النفط والمواطنين مزيد من المعاناة فوق معاناتهم المستمرة.
وطالبت المؤسسة الوطنية للنفط باقي أجهزة الدولة بالمحافظة على ما تبقى من احتياطيات مالية وتقليل مصاريفهم أيضا.
وأشارت إلى أن ناقلة بنزين قامت بالتفريغ يوم الأحد في ميناء بنغازي، فيما يتوقع وصول ناقلة بنزين أخرى إلى الميناء، ويتم تزويد مدينة طبرق وبقية المناطق الشرقية بالوقود مباشرة من بنغازي.
وأفادت أنه لا تزال مستودعات التخزين في طرابلس وبعض المناطق المحيطة بها والمناطق الجنوبية، تعاني من نقص في الإمدادات بسبب تردي الأوضاع الأمنية، حيث يتم تزويد مدينة طرابلس بالمحروقات من ميناء طرابلس مباشرة.