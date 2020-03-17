بخسائر تجاوزت 3 مليار و276 مليون دولار أمريكي..الوطنية للنفط: استمرار تراجع النفط والغاز

أخبار ليبيا24ـ اقتصاد

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط ، أن إنتاج النفط والغاز في تراجع كبير ومستمر حيث بلغ الإنتاج 91,108 برميل في اليوم بحلول يوم الأحد 15 مارس 2020.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن هذا الإنخفاض القسري في الإنتاج تسبب في خسائر مالية تجاوزت 3,276,183,429 دولار أمريكي منذ 17 يناير 2020.

ودعت المؤسسة المسؤولين عن الإقفال إلى الرفع الفوري للحصار المفروض وتجنيب حياة العاملين بقطاع النفط والمواطنين مزيد من المعاناة فوق معاناتهم المستمرة.